Новую GPT-5.5 уже отправляют на пенсию. Модель исчезнет из ChatGPT 14 октября

OpenAI объявила, что 14 октября 2026 года прекратит поддержку GPT-5.5 в ChatGPT, ChatGPT Work и Codex. Изменение затронет все тарифы, включая пользовательские, Business, Enterprise и Edu.

Для обычных пользователей ChatGPT переход должен произойти автоматически, однако разработчикам и тем, кто построил рабочие процессы вокруг конкретной модели, потребуется заранее проверить настройки.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Особенно это касается Codex при входе через аккаунт ChatGPT. OpenAI рекомендует заменить GPT-5.5 на GPT-5.6 Sol и обновить настройки рабочих пространств, сохранённые параметры моделей, управляемые конфигурации, пользовательских агентов, запланированные задачи и скрипты, где явно указана старая модель.

При этом разработчики, использующие OpenAI API с ключом, могут продолжать работать с API — вывод GPT-5.5 из ChatGPT и Codex на него не распространяется.

GPT-5.6 Sol уже доступна в ChatGPT, Codex и API, а в линейку также входят Terra и Luna. Отдельно OpenAI развивает GPT-6 Astra.

Модель GPT-5 от компании OpenAI была официально выпущена 23 апреля 2026 года.