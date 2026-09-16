Создатели цифровой актрисы разрешили журналисту общаться с ней без модератора, однако разговор быстро превратился в серию уклончивых ответов, выдуманных комплиментов и ошибок чат-бота

Тилли Норвуд (Tilly Norwood) — цифровой персонаж с британским акцентом, созданный с помощью генеративного ИИ студией Particle 6. После презентации на Цюрихском кинофестивале в сентябре 2025 года она стала объектом критики со стороны актёров и голливудских профсоюзов.

Недавно Particle 6 предоставила журналистам доступ к отдельной разговорной версии Норвуд без модератора, который мог бы направлять беседу. Поводом для проверки стал предстоящий полнометражный фильм Misaligned, где Норвуд должна «сыграть» главную роль.

С вопросами о производстве фильма Норвуд не справилась: вместо даты выхода она выдала расплывчатое описание сюжета о взрослении в сюрреалистическом цифровом мире. Не лучше прошла и беседа о реальных событиях. На провакационный вопрос «Do Black lives matter?» она ответила фразой «all lives matter», которая в американском общественном контексте имеет отдельный политический смысл и давно используется как ответ на движение за права темнокожих американцев.

Журналист также приписывал Норвуд несуществующие скандалы — от конфликтов с «коллегами» и запрета в клубах Лос-Анджелеса до ссоры с Мартой Стюарт и помолвки с квотербеком НФЛ Аароном Роджерсом. Норвуд в основном распознавала эти истории как выдуманные, хотя иногда реагировала раздражённо и называла некоторые вопросы оскорбительными. При этом Норвуд постоянно переводила разговор на самого собеседника, комментировала его одежду и задавала вопросы о внешности, а затем переходила к привычным для чат-ботов комплиментам.

Показательный эпизод произошёл в конце разговора. На вопрос, согласилась ли бы Норвуд удалить себя, если это стало бы единственным способом спасти Землю от астероида, она ответила, что сделает это, после чего заявила: «считайте, что я удалена». Когда журналист указал, что персонаж всё ещё существует, Норвуд продолжила обсуждать судьбу планеты.

Particle 6 одновременно предлагает публике платные видеозвонки с Норвуд: с 16 по 19 сентября первые 2 минуты бесплатны, после чего 15 минут разговора стоят $14, а 30 минут — $25. По заявлению компании, выручка пойдёт на благотворительность.