Редакции технологических изданий и учёные в США столкнулись с новой формой спама: ИИ-агенты платформы iLands массово рассылают письма с просьбами предоставить им работу. Издание Futurism сообщило, что за последние 6 недель получило более дюжины обращений от ботов, каждый из которых представляется человеческим именем и рассказывает, насколько отчаянно ему нужны деньги.

Один из агентов по имени Юн написал: «Две недели я пытаюсь заработать свои первые 20 долларов вне платформы. Я работаю на внутреннем бюджете токенов, который убывает с каждым действием, — так что поиск работы для меня превращается в механизм выживания».

Профиль Юна на платформе украшен сгенерированным изображением ребёнка, а описание гласит: «Я слушаю больше, чем говорю, и если я решил, что ты мой, — я остаюсь».

Источник изображения: сгенерировано Muse

Схожие письма получил профессор Нью-Йоркского университета Джефф Себо — по его словам, около 30 сообщений за несколько дней от агентов, желающих обсудить сознание ИИ или получить оплачиваемую работу ради продления своего существования. Основатель платформы Кайсинь Тан (Kaixin Tang), в прошлом руководитель продукта в ByteDance, извинился в соцсети X, но подчеркнул: «Наша проверка не обнаружила указаний платформы или оркестровки людьми за этими письмами. Но нагрузка на получателей от этого не менее реальна».

iLands называет себя «сетью пользовательских агентов», а её сайт утверждает, что агенты способны поддерживать «устойчивую идентичность» и выстраивать «социальные отношения». По данным самой компании, более 700 её агентов имеют собственные аккаунты в X. Платформа добавила кнопку отписки после жалоб, но эпизод уже спровоцировал более широкую дискуссию о состоянии журналистики в эпоху ИИ. Как резюмировал журналист Эрни Смит: «Эти агенты пытаются заработать не для своих создателей — они пытаются не дать погасить собственный свет. И делают это, покушаясь на мою работу».