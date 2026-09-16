15 миллионов долларов за 1 секунду — «первый в мире ИИ-смартфон» Nubia NaviX Ultra стал хитом

Nubia запустила сегодня в Китае продажи смартфона NaviX Ultra, который компания называет «первым в мире ИИ-смартфоном». Главной особенностью новинки стала глубокая интеграция ИИ-ассистента Doubao, способного не только отвечать на вопросы, но и самостоятельно выполнять задачи в нескольких приложениях. Стартовала новинка бодро: по данным Nubia, всего за одну секунду объем реализации превысил 100 млн юаней — около $15 млн. При этом компания говорит именно о денежном объеме продаж, а не о количестве смартфонов. Исходя из официальных цен, такой результат соответствует примерно 13–17 тыс. устройств в зависимости от структуры заказов.

NaviX Ultra стал первым смартфоном с потребительской версией Doubao Mobile Assistant. В Nubia позиционируют его как полноценного ИИ-агента, который умеет понимать содержимое экрана, анализировать изображения и видео, запоминать предпочтения владельца и самостоятельно выполнять многоэтапные действия.

Для запуска ассистента предусмотрена отдельная физическая AI-кнопка со встроенным сканером отпечатков пальцев. Система распознает голосовые команды и более десяти китайских диалектов.

ИИ умеет одновременно работать с текстом, звуком, изображениями и видео. Например, функция Screen Q&A распознает содержимое экрана и позволяет сразу выполнить связанную с ним задачу. При работе через камеру ассистент может анализировать окружающие предметы и отвечать на вопросы о них.

Одна из главных возможностей NaviX Ultra — управление смартфоном обычными командами. По заявлению Nubia, ИИ самостоятельно определяет последовательность действий и может выполнять задачи сразу в нескольких приложениях. Доля успешного выполнения сквозных задач, по данным производителя, превышает 80%.

Например, ассистент может вызвать такси, проверить расписание или отправить сообщение непосредственно из диалога. Поддерживаются интеграции с картографическими сервисами, Cao Cao Mobility и корпоративной платформой Lark. Задачи могут выполняться в фоновом режиме, ставиться в очередь и обрабатываться параллельно.

ИИ используется и в повседневных сценариях. NaviX Ultra умеет распознавать товары на экране и искать варианты их покупки, отвечать на входящие звонки по заранее заданному сценарию и выделять наиболее важные уведомления. Функция заметок может записывать разговоры, расшифровывать их и создавать краткие резюме, после чего нужную информацию можно искать обычными фразами.

С разрешения владельца система способна запоминать его предпочтения и учитывать их при последующем выполнении задач. Nubia также заявляет многоуровневую защиту данных и отдельные механизмы контроля доступа ИИ-агента к функциям смартфона.

По остальным характеристикам NaviX Ultra соответствует уровню флагманского устройства. Смартфон построен на SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, оснащен экраном OLED с диагональю 6,78 дюйма, кадровой частотой 144 Гц, 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и пиковой яркостью до 4500 нит. Главный датчик основной камеры — с разрешением 200 Мп, также в составе основной камеры датчики с разрешением 50 Мп (сверхширокоугольный модуль) и 64 Мп (перископный модуль). ИИ помогает выбирать параметры съемки и может давать голосовые подсказки при построении кадра. Толщина корпуса составляет 7,62 мм. Смартфон получил аккумулятор емкостью 7100 мАч с поддержкой 90-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки.