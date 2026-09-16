Samsung Galaxy A25 получил One UI 9 Beta с Android 17

Samsung начала тестирование One UI 9 Beta для Galaxy A25 в Великобритании. Обновление распространяется под номерами сборок A256BXXUEZZIA / A256BOXMEZZIA / A256BXXUEZZIA и доступно участникам программы через приложение Samsung Members. Информацию о запуске тестовой версии сообщил инсайдер Samsung Тарун Ватс.

Судя по опубликованным скриншотам, прошивка основана на Android 17, а её размер составляет около 2,8 ГБ. Вместе с новой версией интерфейса смартфон получает исправления безопасности по состоянию на 5 сентября 2026 года. Пока тестирование зафиксировано именно для пользователей Galaxy A25 в Великобритании, участвующих в соответствующей программе.