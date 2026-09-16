Спрос на российское оборудование Wi-Fi в России взлетел

Объём государственных закупок Wi-Fi-оборудования в России в январе–июне 2026 года достиг 4,64 млрд руб. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитал сервис «Контур.Закупки» для «Ведомостей». Представители телекоммуникационных компаний «Аквариус» и WowNet также отмечают заметное увеличение спроса на российские и реестровые решения.

По словам генерального директора WowNet Никиты Иванова, количество запросов на оборудование, включённое в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) Минпромторга, примерно в три раза превышает число запросов на нереестровые устройства. При этом сам факт российского происхождения ещё не означает наличие оборудования в реестре: для включения в ТОРП производитель должен подтвердить необходимый уровень локализации.

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В корпоративном сегменте к основным отечественным производителям Strategy Partners относит Eltex, WowNet и Quantum. Одновременно российский рынок продолжает использовать оборудование зарубежных компаний, включая Cisco, Aruba и Huawei.

При этом заказчики стали выбирать более дешевое оборудование. Средняя стоимость закупки государственных и муниципальных учреждений сократилась примерно на 25%, до 1,33 млн рублей, компаний с госучастием - на 18%, до 5 млн рублей.