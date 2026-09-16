Samsung Galaxy S26 Ultra сравнили с iQOO 16, который оснащен лучшим экраном Samsung

По мнению известного инсайдера, технология Privacy Display ухудшает цветопередачу и углы обзора даже в обычном режиме, когда функция приватности отключена

Известный инсайдер Ice Universe сравнил дисплеи Galaxy S26 Ultra и iQOO 16 и остался недоволен результатом флагмана Samsung.

По его словам, Galaxy S26 Ultra использует OLED-панель M14, тогда как iQOO 16 получил более новое поколение M16 OLED. Однако главным недостатком Samsung он считает не материал панели, а оптическую конструкцию, связанную с функцией Privacy Display.

Ice Universe утверждает, что при отклонении Galaxy S26 Ultra от прямого угла просмотра оттенки изображения заметно меняются: кожа человека на экране начинает уходить в жёлто-зелёные тона, а при более сильном наклоне изображение теряет естественность. При этом, как подчёркивает блогер, Privacy Display в момент сравнения был полностью отключён. По его словам, iQOO 16 сохраняет цветопередачу и детализацию заметно стабильнее даже при экстремальных углах обзора.

Инсайдер считает, что ради функции приватности Samsung могла пожертвовать прозрачностью, стабильностью цветов и качеством просмотра в повседневном использовании. Он также выразил опасения относительно будущего Galaxy S27 Ultra: даже если смартфон получит M16 OLED, сохранение той же оптической конструкции, по его мнению, может не позволить добиться аналогичной стабильности изображения.