Представлен корпус Deepcool с экраном для температуры CPU и GPU

Deepcool представила на китайском рынке корпус CH360 Digital Display WH стоимостью 209 юаней. Модель выполнена в белом цвете и получила крупную сетчатую переднюю панель, а боковая стенка закрыта стеклом. Под ней расположен цифровой дисплей, который после подключения к материнской плате способен показывать температуру процессора и видеокарты. На боковой панели находятся USB-C, USB-A 3.0 и 3,5-мм аудиоразъем.

Источник изображения: ithome // Deepcool

Размеры корпуса составляют 428 × 215 × 431 мм. Внутри можно разместить процессорный кулер высотой до 165 мм и видеокарту длиной до 320 мм. Предусмотрены кронштейн для вертикальной поддержки видеокарты и четыре съемных слота PCIe. Для блока питания предусмотрено пространство длиной до 160 мм, а после демонтажа отсеков для накопителей можно установить более длинную модель. Также есть два места для 3,5-дюймовых накопителей и три для 2,5-дюймовых, а за материнской платой оставлено 20 мм для кабелей.

Система охлаждения включает два предустановленных 140-мм вентилятора спереди и один 120-мм сзади. Всего корпус позволяет установить до семи 120-мм вентиляторов. Переднюю пару можно заменить на три 120-мм вентилятора, сверху помещаются два 120- или 140-мм, а снизу возле блока питания — еще два 120-мм. Также поддерживаются радиаторы СЖО длиной до 360 мм спереди, до 240 мм сверху и до 120 мм сзади.