Представлена первая внешняя док-станцию для видеокарт с Thunderbolt 5 от Ugreen

Новинка передает данные со скоростью до 80 Гбит/с, поддерживает внешние GPU Nvidia, AMD и Intel и комплектуется блоком питания на 850 Вт

Ugreen представила первую док-станцию для внешних видеокарт с интерфейсом Thunderbolt 5. Устройство получило три порта Thunderbolt 5, а пропускная способность интерфейса достигает 80 Гбит/с.

Док-станция совместима с USB4 и Thunderbolt 4/3, поддерживает видеокарты Nvidia, AMD и Intel, а также может использоваться с Ugreen NAS.

В комплект входит встроенный блок питания мощностью 850 Вт с сертификатом 80 Plus Gold, соответствующий стандарту ATX 3.1. Для видеокарт GeForce RTX 40/50 предусмотрен разъем 12V-2×6, а благодаря поддержке PD 3.1 док-станция способна передавать ноутбуку до 140 Вт. Устройство рассчитано на установку достаточно мощных современных видеокарт, в том числе моделей длиной до 370 мм.

Док-станция Ugreen eGPU совместима с Windows и Linux. Производитель позиционирует её как универсальный способ добавить дискретную графику ноутбукам и другим компактным компьютерам через высокоскоростной Thunderbolt 5.

Стоимость новинки в Китае составляет 3489 юаней.