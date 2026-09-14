Первый в мире экран Samsung M16 яркостью 10 000 нит, разрешением 2K с частотой 165 Гц достался смартфону iQOO 16
Флагман станет первым Android-смартфоном с новой OLED-панелью Samsung Display M16
Samsung Display и iQOO провели презентации, на которой был представлен новый экран для смартфонов с OLED-панелью M16.
Пиковая яркость экрана достигает впечатляющих 10 000 нит. Панель также сочетает разрешение 2K (WQHD) с частотой обновления 165 Гц.
Samsung Display уже подтвердила, что iQOO 16 станет первым Android-смартфоном с панелью M16. По информации Ice Universe, Google не будет использовать OLED M16 в своих новых флагманах.
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