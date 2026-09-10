DeepSeek-V4.1-Flash получила 552 млрд параметров и контекст до 1 млн токенов

DeepSeek в 4 раза сократила память для миллионного контекста новой модели и в 8 раз меньше постоянного хранилища

DeepSeek представила архитектуру DeepSeek-V4.1-Flash, ориентированную на работу с очень длинными контекстами и ИИ-агентами, которые на протяжении работы над объёмной задачей постоянно обрабатывают большие объёмы входных данных. Модель имеет 552 млрд параметров, поддерживает текст и изображения и может работать с контекстом до 1 млн токенов. При этом её кэш занимает около 890 байт на токен — в 4 раза меньше, чем у DeepSeek-V4-Flash, а объём постоянно сохраняемого кэша удалось сократить в 8 раз.

Проблема, которую решает DeepSeek, возникает из-за механики работы моделей с длинным контекстом. KV-кэш хранит промежуточные данные уже обработанных токенов, чтобы системе не приходилось вычислять их заново, но при больших объёмах контекста он начинает занимать значительную часть быстрой памяти HBM, а сохранение кэша для повторного использования требует SSD или оперативной памяти и высокой пропускной способности при переносе данных. В результате даже снижение вычислительной нагрузки не всегда позволяет пропорционально уменьшить стоимость работы длинноконтекстных агентов.

Источник: DeepSeek

В DeepSeek-V4.1-Flash для этого переработали сразу несколько уровней системы. Архитектура Causal Encoder-Decoder позволяет при первоначальной обработке запроса активировать около 8 млрд параметров на токен вместо 16 млрд при последующей генерации. Механизм Compressed Sparse Attention 2 повторно использует часть KV-кэша между слоями модели, а его данные дополнительно хранятся в формате FP4. Для постоянно сохраняемого кэша используется механизм SWA Bounded Replay: вместо хранения всех необходимых промежуточных состояний система при необходимости восстанавливает их повторным вычислением небольшого участка контекста.

Источник: DeepSeek

Модель предварительно обучали на мультимодальном массиве объёмом 45 трлн токенов, после чего дообучали для задач рассуждения, программирования и работы в качестве агента. По заявлению DeepSeek, базовая версия V4.1-Flash при 1/3 общего числа параметров и 1/4 активируемых параметров показывает результаты на уровне DeepSeek-V4-Pro-Base и превосходит её на 5–10% на части отложенных тестов. На агентских тестах модель сопоставима с рядом закрытых передовых моделей, хотя авторы признают сохраняющийся разрыв на научных задачах, требующих экспертных знаний.

Главный результат DeepSeek-V4.1-Flash в том, что рост длины контекста перестаёт так сильно увеличивать стоимость его обслуживания. По расчётам авторов, увеличение контекста в 256 раз — с 4 тыс. до 1 млн токенов — повышает вычисления на один генерируемый токен лишь на четверть. В сочетании с сокращённым KV-кэшем это должно сделать длительные агентские сценарии заметно дешевле в развёртывании и позволить использовать их в более широком круге практических задач.