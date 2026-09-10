Никакого перископа: Vivo X500 получил необычные названия для разных версий

Vivo опубликовала официальные изображения X500 сразу в четырех цветах, которые с китайского можно перевести как «Солнечный день», «Рассвет», «Отголоски Земли» и «Ночная фотосъемка».

Ожидается, что стандартный Vivo X500 получит основную камеру LYTIA-828 с матрицей оптического формата 1/1,28 дюйма, телеобъектив с датчиком LYTIA-610 и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Перископной камеры у этой модели не будет. В версии Pro также заявлен телеобъектив с датчиком LYTIA-610.

Ожидается, что Vivo X500 Pro Max оснастят 6,83-дюймовым 2K-экраном BOE Q11, 50-мегапиксельной основной камерой с сенсором 1/1,28 дюйма, 200-мегапиксельным сенсором с телеобъективом HP и 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой.

Производитель заявляет стабилизацию уровня карданного подвеса с углом обзора 3 градуса и запись 4K-видео при 240 кадрах/с. Кроме того, Pro Max станет первым смартфоном с 2-нм однокристальной системой Dimensity 9600 Pro.

Ранее Vivo впервые официально показала дизайн всей серии X500, представив сразу три модели. Живые фото новинки мы публиковали сегодня утром.

В специальном фотокомплекте для Vivo X500 Pro Max будет и дополнительный экран, который крепится магнитным способом на заднюю панель, добавляя удобный видоискатель для съёмки селфи на основную камеру.

Презентация серии состоится 21 сентября в 19:00.