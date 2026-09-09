Nothing Phone (2) останется без Android 17

Nothing опубликовала график выхода Nothing OS 5.0 на базе Android 17, однако в списке не оказалось сразу трех устройств — Phone (1), Phone (2) и CMF Phone 1. Если для первого Phone (1) отсутствие новой версии ОС уже не стало большим сюрпризом, то владельцы Phone (2) надеялись на еще одно крупное обновление. Генеральный директор Nothing Карл Пей объяснил ситуацию тем, что ядро смартфона слишком старое, а производитель его чипсета не будет обеспечивать поддержку Android 17.

Источник изображения: gizmochina // Nothing

При этом компания считает, что выполнила свои первоначальные обязательства. При выходе Phone (2) Nothing обещала три крупных обновления Android, и смартфон действительно получил Android 14, Android 15 и Android 16. Изначально Карл Пей ошибочно написал, что устройство получило четыре обновления, однако позднее исправил свой комментарий. Последним крупным обновлением для Phone (2) станет Nothing OS 4.0 на базе Android 16.

Несмотря на прекращение крупных обновлений, Phone (2) не останется без поддержки. Согласно официальной политике Nothing, смартфон продолжит получать обновления безопасности до июля 2027 года.