Компактный Dyson W1 PencilWash легко забирается под кровати и диваны. Он уже поступил в продажу в Китае

На JD.com пылесос для влажной уборки Dyson W1 PencilWash появился по цене 2499 юаней, а с учетом государственных субсидий в некоторых регионах стоимость может снижаться до 1997 юаней.

Главная особенность модели — компактная конструкция: диаметр корпуса составляет всего 38 мм, а минимальная толщина в рабочем положении — 7,5 см. Благодаря этому устройство можно практически полностью уложить на пол и использовать для уборки пространства под кроватями, диванами и другой низкой мебелью. Устройство весит 2,65 кг.

За качество уборки отвечает специальная роликовая щетка. В ней используются 84 000 микроволоконных щетинок высокой плотности, которые собирают жидкость, а также 1400 жестких нейлоновых щетинок для волос и ворса. Валик вращается со скоростью 250 оборотов в минуту и рассчитан как на сбор твердых частиц, так и на удаление въевшихся загрязнений. Пользователь может выбрать один из двух режимов подачи воды в зависимости от типа пятен.

Dyson отказалась от традиционной конструкции с трубками и фильтрами, разделив сбор сухого и влажного мусора. Всасывающую головку можно отсоединить от ручки, а моющую насадку — снять и промыть отдельно. В комплект также входит магнитная зарядная база, которая упрощает хранение устройства в небольших помещениях.