DLSS 5 заставили работать на MacBook Pro. Производительность катастрофически низкая

После того, как энтузиасты заставили DLSS 5 работать на видеокарте Radeon RX 9070 XT, теперь они добрались и до ноутбуков Apple. Пользователь Reddit с псевдонимом AnyPomelo3352 сумел запустить нейронный рендеринг на своём MacBook Pro на основе M5 Pro.

Технология работает, изменяет изображение, как и должна, однако с точки зрения использования в реальных условиях как минимум пока что это смысла не имеет. Производительность падает буквально до пары кадров в секунду, а задержка вырастает до 240 мс, что не годится ни для каких игр.

Обойти эту проблему вряд ли удастся, так как чипы Apple попросту имеют очень низкую производительность в режиме FP8, на который опирается DLSS 5. В частности, в случае M5 Pro речь идёт о 28 TOPS, тогда как даже у RTX 5050 это 105 TOPS.