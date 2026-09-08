Процессоры Intel подорожают на 10%

Intel может уже в октябре вновь повысить отпускные цены на процессоры. По данным DigiTimes, очередная корректировка стоимости составит до 10%, одновременно компания пересматривает стратегию продаж — ставка будет на наиболее прибыльные модели.

Intel повышает цены на отдельные процессоры с конца 2025 года. В первом квартале текущего года рост стоимости некоторых моделей достигал около 10%, а летом корректировки затронули популярные новинки — Core Ultra 5 250K Plus и Core Ultra 7 270K Plus.

При этом покупатели не всегда ощущали подорожание: в рознице многие процессоры регулярно продавались с большими скидками. Например, Core Ultra 7 270K Plus во время акций стоил менее 200 долларов. Если октябрьское повышение действительно состоится, столь агрессивные скидки могут стать заметно реже.

Какие именно модели попадут под новую волну роста цен, пока неизвестно. Предположительно, изменения могут коснуться семейства Core Ultra для настольных ПК и ноутбуков, однако конкретный список процессоров не раскрывается.

Параллельно Intel якобы меняет саму бизнес-модель. Вместо максимального объема продаж компания хочет сосредоточиться на более рентабельной продукции — то есть продавать меньше процессоров, но получать большую прибыль с каждого CPU.

В рамках этой стратегии под сокращение могут попасть некоторые низкомаржинальные процессоры категории Small Core. Речь идет прежде всего о специализированных решениях для промышленных компьютеров, интернета вещей и встраиваемых систем, а не о массовых настольных Core начального уровня.