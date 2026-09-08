Hyundai Creta и Kia Rio X-Line российской сборки, представленные под брендом Solaris, в очередной раз подорожали

Solaris KRX больше не предлагается с механической коробкой передач

Российский бренд Solaris в сентябре 2026 года снова повысил цены на кроссовер HC, ранее известный как Hyundai Creta, и кросс-хетчбэк KRX, который до этого выпускался под именем Kia Rio X-Line. Все версии моделей подорожали на 70 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно. Одновременно Solaris сократил число доступных комплектаций.

Сильнее всего выросли цены на Solaris HC. Все 11 комплектаций прибавили по 70 тыс. рублей. Теперь базовый HC Prime с 1,6-литровым двигателем, механической коробкой передач и передним приводом стоит 2,57 млн рублей. Версия с шестиступенчатым «автоматом» обойдется минимум в 2,74 млн рублей.

Более дорогие комплектации HC уже уверенно перешагнули отметку в 3 млн рублей. Solaris HC LifeStyle с двухлитровым двигателем мощностью 150 л.с., «автоматом» и полным приводом стоит 3,495 млн рублей. Топовый Prestige Smart с тем же мотором и полным приводом оценен в 3,985 млн рублей.

Одновременно из прайс-листа исчезли две полноприводные версии HC с 1,6-литровым 121-сильным мотором и автоматической коробкой передач — Family за 3,105 млн и LifeStyle за 3,29 млн рублей.

Для Solaris HC по-прежнему доступны два атмосферных двигателя. 1,6-литровый развивает 123 л.с. в версиях с передним приводом и 121 л.с. с полным, а двухлитровый выдает 150 л.с. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» и классический шестиступенчатый «автомат».

Solaris KRX подорожал на 50 тыс. рублей во всех пяти оставшихся комплектациях. Теперь цены начинаются с 2,585 млн рублей за Comfort и доходят до 3,01 млн рублей за Premium.

При этом KRX полностью лишился механической коробки. Из прайс-листа убрали последнюю такую версию с МКП — Luxe AV, которая ранее стоила 2,435 млн рублей. Теперь все KRX оснащаются только шестиступенчатым «автоматом» и 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 123 л.с., полного привода у этой модели нет.

Ассортимент Solaris сокращается уже не первый раз. В августе из прайс-листов KRS и KRX исчезли базовые версии Comfort с механической коробкой. В результате минимальная стоимость этих моделей фактически выросла на 110 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно.

Автомобили Solaris выпускаются на мощностях бывшего предприятия Hyundai под Санкт-Петербургом. До ухода корейского производителя здесь собирались Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X-Line.