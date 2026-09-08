В России запретили независимым виртуальным операторам предоставлять услуги 5G — исключение сделали только для Yota и «Ростелекома»

«СберМобайл», как и другие банковские операторы, остался за бортом

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) определила круг операторов, которые смогут предоставлять услуги мобильной связи пятого поколения. Право работать с 5G получили МТС, «Билайн», «МегаФон» и Т2, а среди виртуальных операторов исключение сделали только для Yota и «Ростелекома». Об этом сообщает ComNews.

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Согласно решению ГКРЧ, инфраструктурные операторы смогут использовать для 5G часть частот, ранее выделенных под сети LTE, а также диапазон 4,63–4,99 ГГц. Такое же право получили лишь виртуальные операторы, входящие в одну группу с владельцами сетей — «Скартел» (бренд Yota) и «Ростелеком».

Для независимых MVNO это означает, что при действующих правилах они не смогут самостоятельно предоставлять клиентам услуги 5G, даже если работают на инфраструктуре оператора, уже развернувшего сеть нового поколения. Под ограничение могут попасть в том числе многочисленные банковские виртуальные операторы (например, тот же «СберМобайл»).

Пока практическое влияние решения остается минимальным: массовые коммерческие сети 5G в России еще не запущены, поэтому абоненты MVNO продолжат пользоваться обычными сетями 4G. Реальное значение новые правила приобретут после начала широкого внедрения пятого поколения связи.

Оценки участников рынка разделились. В «МегаФоне» считают решение логичным, поскольку именно инфраструктурные операторы инвестируют в строительство сетей и несут основные капитальные затраты. В «СберМобайле», напротив, предупреждают, что ограничение может снизить конкуренцию и сократить выбор для пользователей.

Более сдержанную позицию заняли «Альфа-Мобайл» и ПСБ. Там отмечают, что сегодня конкуренция между виртуальными операторами строится прежде всего вокруг тарифов и сервисов, а не технологии радиодоступа. Кроме того, в ПСБ не исключают, что к моменту массового запуска 5G нормативная база еще может измениться.

Российский рынок MVNO остается одним из крупнейших сегментов мобильной связи: по данным ComNews Research, виртуальные операторы обслуживают более 40 млн SIM-карт, а услуги по этой модели предоставляют около 60 компаний.