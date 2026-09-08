Смартфон HMD Key 2 рассекретили до анонса

HMD готовит бюджетный смартфон Key 2, характеристики которого появились в сети. Модель станет переименованной версией HMD Arc 2.

Новинка получит 6,52-дюймовый IPS LCD-дисплей с разрешением HD+ и частотой 60 Гц, а корпус будет доступен в черном и зеленом цветах.

За производительность будет отвечать однокристальная система Unisoc SC9863A. Смартфон предложат в конфигурациях с 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, причем дополнительно заявлено 4 ГБ виртуальной ОЗУ. Основная камера получит 13-Мп сенсор и вспомогательный модуль на 0,3 Мп, фронтальная — 5 Мп.

В оснащение HMD Key 2 войдет аккумулятор на 5000 мА•ч, хотя быстрая зарядка здесь не предусмотрена — максимальная мощность составляет всего 10 Вт. Смартфон будет работать под управлением облегченной Android 14 Go, рассчитанной на устройства с ограниченными ресурсами.

Инсайдер smashx_60 ранее точно сообщал данные о новейших смартфонах и кнопочных телефонах HMD, включая HMD Icon Flip 1.