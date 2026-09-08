Не дефект, а особенность конструкции: Samsung объяснила «проваливающийся» экран Galaxy Z Fold 8

Так делано специально, чтобы защитить экран от механических нагрузок

Некоторые владельцы новых Samsung Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold 8 Ultra обратили внимание на необычное поведение складного дисплея: при нажатии в районе углов панель слегка продавливается внутрь. Пользователи предположили, что речь может идти о производственном дефекте, однако Samsung заявила, что это предусмотрено конструкцией смартфонов.

Представители Samsung объяснили пользователям в Южной Корее, что в районе внешних углов основного складного дисплея находится специальная амортизирующая структура. Ее задача — повысить долговечность панели и защитить ее от механических нагрузок.

Для амортизации между отдельными внутренними компонентами предусмотрен дополнительный зазор. Именно поэтому при нажатии на определенные участки дисплея появляется небольшое перемещение, визуально напоминающее проседание панели.

Компания утверждает, что эта особенность не влияет ни на работу дисплея, ни на производительность или другие функции смартфона. Более того, податливость отдельных участков должна уменьшать воздействие давления и контакта внутренних компонентов друг с другом.

В официальном ответе представитель Samsung дословно заявил: «Вы спросили, можно ли проверить наличие дефекта, поскольку при использовании SM-F976N углы основного дисплея приподнимаются и глубоко проваливаются даже при легком нажатии.

Мы понимаем, что вы связались с нами, поскольку у вас возникли вопросы или вы испытали неудобства при использовании устройства. Мы хотели бы заранее сообщить вам подтвержденную ниже информацию. При нажатии на внешние углы основного дисплея Galaxy Z Fold 8 и Fold 8 Ultra возникает небольшое углубление.

Это означает, что основной дисплей складного устройства имеет амортизирующую конструкцию, примененную в областях внешних углов для повышения долговечности и защиты».