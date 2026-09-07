В России хотят сажать в самолеты через Max

Минтранс России рассматривает возможность использовать цифровое удостоверение личности в мессенджере Max для посадки пассажиров на самолеты и поезда. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

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Предполагается, что цифровой ID сможет подтверждать личность пассажира и в предусмотренных законом случаях станет альтернативой предъявлению традиционных документов. При этом речь пока идет о перспективном направлении: сроки запуска и порядок работы системы еще не определены.

Параллельно в России уже развивается цифровая идентификация на транспорте. С апреля 2026 года посадка по биометрии доступна на нескольких железнодорожных маршрутах, а летом список направлений был расширен. С июня аналогичный эксперимент проходит и в авиации — воспользоваться биометрией можно в аэропортах Шереметьево и Пулково.

Функциональность Max также постепенно расширяется. С сентября через приложение уже можно подтверждать право на льготный проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах, а в будущем к этим возможностям может добавиться и подтверждение личности при посадке на междугородний транспорт.