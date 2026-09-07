Бразильский банк подключил ИИ-ассистента Claude к счетам клиентов: смотреть можно, платить нельзя

Бразильский цифровой банк PicPay 3 сентября объявил о запуске коннектора для ИИ-ассистента Claude от Anthropic. Функция позволяет клиентам просматривать информацию о счетах, картах и других финансовых операциях через обычные текстовые запросы на естественном языке после авторизации в приложении. Сервис бесплатный, доступен на Android и iOS и раскатывается постепенно через программу раннего доступа.

Коннектор ограничен запросами и мониторингом. PicPay пояснил, что через Claude можно проверять балансы, счета, инвестиции, активные карты, последние и предстоящие транзакции и информацию по кредитным картам. При этом интеграция не позволяет проводить финансовые операции.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

По заявлению компании, действуют обычные уровни безопасности, включая биометрическую аутентификацию по лицу.

Отдельные издания PYMNTS и Let's Money отметили, что это не мгновенное расширение, доступное для всех пользователей. Для продуктовых и рисковых команд ключевое различие здесь — между тем, чтобы сделать финансовую информацию читаемой в стороннем ассистенте, и тем, чтобы разрешить движение средств в нём. Текущая реализация PicPay останавливается на чтении, что сужает поверхность возможных действий, но помещает чувствительные финансовые вопросы в удобный пользователю интерфейс. Открытыми остаются вопросы о том, как именно распределяется доступ, понимают ли пользователи границу между информацией и действием и расширится ли эта модель на другие финансовые сценарии.