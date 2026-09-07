38 000 запросов ChatGPT равны одному миндалю? Заявление Альтмана не проходит проверку фактов

Сэм Альтман заявил на подкасте Sources, вышедшем 2 сентября, что 38 000 запросов к ChatGPT расходуют примерно столько же воды, сколько требуется для производства одного калифорнийского миндаля. При этом он предупредил, что вспоминает расчёт по памяти и цифра может быть неточной, а саму оценку назвал частью общего учёта водопотребления, а не прямого расхода одного дата-центра.

Проверка фактов, проведённая некоммерческим изданием CalMatters, показала: публичных данных недостаточно, чтобы воспроизвести такое сравнение. На результат влияют система охлаждения серверов, географическое расположение объекта, погода, длина промпта и ответа, поведение модели и то, что именно включается в границы учёта — от собственно вычислений до всей сопутствующей инфраструктуры.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Tom's Hardware, независимо пересказавшая комментарии из подкаста, отметила, что цифра Альтмана сильно расходится с другими часто цитируемыми оценками. Это расхождение не выявляет «правильный» универсальный показатель, а лишь подчёркивает: единый глобальный коэффициент не может заменить раскрытия методологии и операционных данных по конкретным площадкам.

Водопотребление — не только вопрос годового объёма. Местные системы должны справляться с пиковыми нагрузками, которые растут в жару и зависят от типа охлаждения. Усреднённое число запросов также мало говорит о реальной вычислительной работе: длинные промпты, задачи с логическими рассуждениями, объём ответов и окружающая инфраструктура могут существенно различаться.

Практический вывод из этой истории узкий, но важный. Утверждения об эффективности ИИ по воде должны указывать границы системы, тип рабочей нагрузки, способ охлаждения, местоположение и временной период, прежде чем их можно будет сравнивать с сельским хозяйством или другими отраслями. Пока эти данные не раскрыты, «миндальное сравнение Альтмана» остаётся заявлением, которое невозможно проверить на доступных данных.