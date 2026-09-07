38 000 запросов ChatGPT равны одному миндалю? Заявление Альтмана не проходит проверку фактов

Глава OpenAI привёл оценку водопотребления ИИ, её невозможно независимо подтвердить

Искусственный интеллект

Сэм Альтман заявил на подкасте Sources, вышедшем 2 сентября, что 38 000 запросов к ChatGPT расходуют примерно столько же воды, сколько требуется для производства одного калифорнийского миндаля. При этом он предупредил, что вспоминает расчёт по памяти и цифра может быть неточной, а саму оценку назвал частью общего учёта водопотребления, а не прямого расхода одного дата-центра.

Проверка фактов, проведённая некоммерческим изданием CalMatters, показала: публичных данных недостаточно, чтобы воспроизвести такое сравнение. На результат влияют система охлаждения серверов, географическое расположение объекта, погода, длина промпта и ответа, поведение модели и то, что именно включается в границы учёта — от собственно вычислений до всей сопутствующей инфраструктуры.

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Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Tom's Hardware, независимо пересказавшая комментарии из подкаста, отметила, что цифра Альтмана сильно расходится с другими часто цитируемыми оценками. Это расхождение не выявляет «правильный» универсальный показатель, а лишь подчёркивает: единый глобальный коэффициент не может заменить раскрытия методологии и операционных данных по конкретным площадкам.

Водопотребление — не только вопрос годового объёма. Местные системы должны справляться с пиковыми нагрузками, которые растут в жару и зависят от типа охлаждения. Усреднённое число запросов также мало говорит о реальной вычислительной работе: длинные промпты, задачи с логическими рассуждениями, объём ответов и окружающая инфраструктура могут существенно различаться.

Практический вывод из этой истории узкий, но важный. Утверждения об эффективности ИИ по воде должны указывать границы системы, тип рабочей нагрузки, способ охлаждения, местоположение и временной период, прежде чем их можно будет сравнивать с сельским хозяйством или другими отраслями. Пока эти данные не раскрыты, «миндальное сравнение Альтмана» остаётся заявлением, которое невозможно проверить на доступных данных.

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