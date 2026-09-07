Xiaomi продала 800 000 автомобилей

Совокупные поставки автомобилей Xiaomi превысили 800 000 машин. Основатель и глава компании Лэй Цзюнь сообщил об этом накануне премьеры новой линейки Sky Nomad.

Первый автомобиль Xiaomi — седан SU7 — начал поставляться в апреле 2024 года, поэтому до отметки в 800 000 машин компания добралась примерно за 29 месяцев. Последние 100 000 автомобилей были реализованы всего за 3,5 месяца.

На конец июля Xiaomi Auto поставила 767 630 автомобилей, включая 499 175 седанов SU7 и 268 455 кроссоверов YU7. В августе компания вновь сообщила о поставках свыше 30 000 машин — это уже пятый месяц подряд с таким результатом. За первые семь месяцев 2026 года было поставлено 216 322 автомобиля, а с учетом августовского минимума в 30 000 показатель за восемь месяцев составляет около 246 000 машин.

При этом до годовой цели в 550 000 автомобилей Xiaomi пока далеко: за восемь месяцев выполнено менее половины плана. Чтобы успеть, компании необходимо с сентября по декабрь продавать в среднем около 75 900 машин в месяц — примерно в 2,4 раза больше июльского результата.

Главной надеждой становится новая линейка Sky Nomad из трех EREV-кроссоверов, включая семиместный N90 Max с предзаказной ценой 299 900 юаней и N70 Max за 259 900 юаней.