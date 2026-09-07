«Я готов». За несколько дней до анонса iPhone Ultra Марк Гурман показал чехол для смартфона

В сети появился снимок чехла, который приписывают будущему складному iPhone Ultra. Публикация появилась всего за несколько дней до ожидаемой презентации Apple 9 сентября.

Марк Гурман из Bloomberg коротко написал «Я готов», не раскрывая дополнительных подробностей.

Ожидается, что iPhone Ultra станет первым складным смартфоном Apple и получит конструкцию в стиле книжки. Смартфон должен получить внешний экран диагональю 5,5 дюйма и основной гибкий дисплей на 7,8 дюйма. Марк Гурман также ранее сообщал о поддержке MagSafe, несмотря на крайне тонкий корпус устройства в разложенном состоянии.

До сих пор Apple не подтверждала ни название iPhone Ultra, ни сам факт выпуска складного iPhone. Однако количество утечек перед презентацией быстро растёт, а ожидаемая цена устройства может превысить $2000.