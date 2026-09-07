За несколько часов до презентации Xiaomi 18 Fold показали в керамической версии
Лу Вейбинг раскрыл ещё один вариант складного флагмана накануне официального анонса
Глава Xiaomi Лу Вейбинг перед сегодняшней презентацией показал специальную версию складного смартфона Xiaomi 18 Fold. Модель получила обозначение Ceramic Special Edition и отличается керамическим корпусом.
Таким образом, перед премьерой Xiaomi 18 Fold уже известен как минимум в четырёх вариантах оформления. Помимо новой керамической версии, смартфон будет доступен в красном, золотисто-белом и тёмно-сером цветах. Другие отличия Ceramic Special Edition пока не раскрываются.
Официальная презентация Xiaomi 18 Fold состоится сегодня, 7 сентября. Компания ранее уже показала складной смартфон на IFA 2026, а старт продаж и подробные характеристики ожидаются в рамках сегодняшнего мероприятия.
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