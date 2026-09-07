За несколько часов до презентации Xiaomi 18 Fold показали в керамической версии

Глава Xiaomi Лу Вейбинг перед сегодняшней презентацией показал специальную версию складного смартфона Xiaomi 18 Fold. Модель получила обозначение Ceramic Special Edition и отличается керамическим корпусом.

Таким образом, перед премьерой Xiaomi 18 Fold уже известен как минимум в четырёх вариантах оформления. Помимо новой керамической версии, смартфон будет доступен в красном, золотисто-белом и тёмно-сером цветах. Другие отличия Ceramic Special Edition пока не раскрываются.

Официальная презентация Xiaomi 18 Fold состоится сегодня, 7 сентября. Компания ранее уже показала складной смартфон на IFA 2026, а старт продаж и подробные характеристики ожидаются в рамках сегодняшнего мероприятия.