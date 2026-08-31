Руководитель студии, создавшей Kingdom Come: Deliverance 2, похвалил DLSS 5, заявив, что она сделала то, что изначально хотели реализовать разработчики

Руководитель и сооснователь студии Warhorse Studios, создавшей Kingdom Come: Deliverance 2, Даниэль Вавра (Daniel Vavra) первым среди известных разработчиков отреагировал на неофициальное появление DLSS 5. Он заявил, что в этой технологии имеется огромный потенциал для будущего. Причём просто мнением дело не ограничилось.

Вавра привёл скриншоты с примерами и рассказал, что DLSS 5 фактически делает то, что не смогли сделать разработчики во время создания игры по различным техническим причинам. К примеру, создаёт нужные тени от различных элементов одежды (шляпа, шлем и так далее).

После всей этой шумихи вокруг того, что DLSS 5 от NVIDIA — это ужасный ИИ-шлак, я немного поэкспериментировал с утёкшей версией DLSS5 в KCD2. Прежде всего — то, что утекло, даже отдалённо не похоже на то, что NVIDIA изначально представила. Оно никак не меняет геометрию моделей или внешний вид персонажей.

Повторю: Оно никак не меняет геометрию моделей или внешний вид персонажей!

Что оно делает — берёт существующие нормальные карты и создаёт гораздо лучшую текстуру кожи и детали лица (примеры 6 и 2), чем модель освещения в игре. Оно также немного напоминает попытку подповерхностного рассеивания и других продвинутых техник рендеринга кожи. Но скептики могут сказать, что это просто вычурная версия фильтров ясности и снятия дымки, которые дают очень похожий эффект.

Я часто критиковал работу художников по персонажам, когда некоторые лица в игре выглядели лишёнными деталей и пластичности, и они часто показывали мне, что на их компьютерах всё выглядит нормально, а проблема в освещении игры. Что ж, теперь в самой игре это тоже выглядит правильно! Именно так и должны были выглядеть эти лица. ИИ ничего не выдумывает.

Но главное — оно делает окклюзию окружения такой, будто она на стероидах. Вы даже не представляете, насколько ужасно — я имею в виду по-настоящему, по-настоящему — я бесился из-за того, что в KCD2 мы не могли рендерить тени от шляп, капюшонов и шлемов на головах персонажей, или даже тени от мелких деталей на моделях персонажей (пряжки, шнурки, кошельки). DLSS5 справляется с этим, и делает это абсолютно блестяще! (см. примеры 1, 3, 7, 8 и 11).

Вдобавок, оно улучшает рендеринг теней в волосах (5), так что они наконец-то обретают правильную плотность и тьму.

В окружении оно не делает многого, но интересно, что в некоторых местах оно осветляет тени и рендерит текстуры внутри них, а там, где это имеет смысл, затемняет их (10, 12, 13, 14). Так что и здесь есть небольшое улучшение. Оно также лучше рендерит тени в траве и

растительности. Что определённо хорошо.

Для меня это прежде всего отличное фотореалистичное обновление модели освещения персонажей.

«Мелкая» проблема в том, что оно сокращает частоту кадров вдвое :)

Но это не тот скандальный ИИ-шлак, который мы видели пару месяцев назад. Я вижу здесь огромный потенциал для будущего, и это абсолютно здорово, что даже освещение в старых играх можно улучшить таким образом.