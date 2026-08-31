Очень легкий электрический велосипед с мотором Bosch, батареей 400 Вт·ч и гидравлическими тормозами: представлен Cube Nuroad Hybrid C:62 Race 400X FE 2027

Масса — чуть более 15 кг

Cube представила Nuroad Hybrid C:62 Race 400X FE 2027 — новый электрический гравийный велосипед с карбоновой рамой, мотором Bosch и полным оснащением. «Фишка» — очень небольшая масса, всего 15,4 кг. Что же касается цены, то она составляет 4200 евро.

Модель относится к категории e-gravel — велосипедов, совмещающих спортивную геометрию шоссейных моделей с возможностью передвигаться по грунтовым и гравийным дорогам. Благодаря увеличенным зазорам рамы они допускают установку более широких покрышек с развитым протектором, что делает их универсальнее классических шоссейников.

Добиться столь небольшой массы удалось в том числе благодаря карбоновой раме C:62 и компактной электрической системе Bosch Performance Line SX с центральным расположением двигателя.

Питание обеспечивает встроенная батарея емкостью 400 Вт·ч. За переключение передач отвечает 12-скоростная система Shimano. Тормозная система также производства Shimano — используются гидравлические дисковые тормоза.

От большого бортового дисплея производитель отказался. Основная информация отображается посредством встроенного в верхнюю трубу светодиодного блока Bosch System Controller, а для управления системой с руля предусмотрен компактный Bosch Mini Remote.

Индекс FE означает, что велосипед уже подготовлен для повседневной эксплуатации: с завода установлены переднее и заднее крылья, компактный багажник, подножка и интегрированное освещение.