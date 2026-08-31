GeForce RTX 5070 Ti сломалась через 11 дней после покупки: после двух ремонтов официальный сервис просто перестал выходить на связь

Владелец видеокарты Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti из Польши рассказал о затянувшихся проблемах с гарантийным обслуживанием ускорителя. По его словам, устройство полностью вышло из строя всего через 11 дней после покупки, однако спустя несколько месяцев он так и не получил ни замену, ни возврат денег.

Пользователь форума Reddit под ником sasa_masa_99 утверждает, что купил RTX 5070 Ti 13 мая 2026 года. Уже 24 мая видеокарта перестала работать, после чего ее отправили в сервисный центр Gigabyte по гарантии.

После первой диагностики производитель вернул то же устройство с заключением, что оно успешно прошло тестирование. Однако, по словам владельца, после установки в компьютер видеокарта по-прежнему не подавала признаков жизни.

Во время второго обращения специалисты заменили термопасту (фото выше наглядно демонстрирует, насколько качественно была проведена работа), но неисправность это не устранило. Кроме того, после очередного обслуживания видеокарту вернули без оригинальной коробки и документов.

Чтобы исключить неисправность остальных компонентов ПК, пользователь установил в систему старую GeForce RTX 2070. По его словам, компьютер с ней работал без проблем. Он также утверждает, что сторонний продавец подтвердил неисправность RTX 5070 Ti и пришел к выводу, что видеокарта нуждается в замене.

После двух гарантийных обращений ситуация, по словам автора, зашла в тупик: Gigabyte якобы перестала отвечать на электронные письма, а решение о замене или возврате средств так и не принято. Теперь пользователю рекомендуют обратиться в польские или общеевропейские органы защиты прав потребителей.

Это не первый публичный случай, когда пользователи критикуют официальный сервис Gigabyte. Ранее владелец GeForce RTX 4090 Windforce 3X также сообщал о неисправности памяти, которую сервисные стресс-тесты производителя не подтвердили.