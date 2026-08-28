Пользователь похвастался стареньким SSD SanDisk объёмом 64 ГБ, который работает уже 16 лет и за это время на него было перезаписано 9 ПБ данных

Пользователь Reddit с псевдонимом Fresh-Palpitation-72 похвастался тем, что его старенький SSD SanDisk без проблем работает уже 16 лет.

Модель P4 имеет объём 64 ГБ. За 16 лет на него было перезаписано около 9 ПБ данных в рамках более чем 140 000 полных циклов записи.

Фото Fresh-Palpitation-72 (Reddit)

Отчасти секрет такой долговечности прост: в накопителях той поры использовалась память SLC или MLC, которая пусть и не могла похвастаться какими-то огромными скоростями, но зато была крайне надёжна. В целом SSD тех времён несложно найти на платформах по продаже подержанных товаров или в компьютере пользователей.

Правда, конкретно в этом случае нельзя сказать, что накопитель абсолютно в порядке. В секторе 0, который является загрузочным разделом ячеек, были зафиксированы неисправимые ошибки чтения.

