Пользователь похвастался стареньким SSD SanDisk объёмом 64 ГБ, который работает уже 16 лет и за это время на него было перезаписано 9 ПБ данных
Всё дело в старой надёжной памяти
Пользователь Reddit с псевдонимом Fresh-Palpitation-72 похвастался тем, что его старенький SSD SanDisk без проблем работает уже 16 лет.
Модель P4 имеет объём 64 ГБ. За 16 лет на него было перезаписано около 9 ПБ данных в рамках более чем 140 000 полных циклов записи.
Отчасти секрет такой долговечности прост: в накопителях той поры использовалась память SLC или MLC, которая пусть и не могла похвастаться какими-то огромными скоростями, но зато была крайне надёжна. В целом SSD тех времён несложно найти на платформах по продаже подержанных товаров или в компьютере пользователей.
Правда, конкретно в этом случае нельзя сказать, что накопитель абсолютно в порядке. В секторе 0, который является загрузочным разделом ячеек, были зафиксированы неисправимые ошибки чтения.
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