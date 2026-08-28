AliExpress: самая популярная носимая электроника лета 2026 года в России
Умные очки резко набрали популярность у россиян
Команда AliExpress СНГ представила рейтинг наиболее востребованных носимых устройств по итогам второго квартала 2026 года. В основу списка вошло количество проданных гаджетов. Лидером категории остаются умные часы, однако заметнее всего за год вырос интерес к устройствам новых форматов.
Продажи умных очков увеличились на 739%. Особенно востребованы модели с ИИ-помощниками. Умные кольца также показали существенную динамику — их продажи выросли на 221%. При этом категория пока не вошла в первую десятку по объёму покупок, но уже демонстрирует стабильный спрос. Вот как выглядит топ-10 товаров по количеству продаж:
- OnePlus Watch 4
- Amazfit Balance 2
- Blackview BV200
- Amazfit T-Rex 3 Pro
- Realme Watch 5
- Xiaomi Smart Band 10
- Redmi Watch 6
- Amazfit T-Rex 3
- CMF by Nothing Watch Pro 2
- Amazfit GTS 4 mini
Отдельно в AliExpress отмечают умные кольца — новую для маркетплейса категорию, которая пока не входит в первую десятку, но уже устойчиво продается. Лидер направления — Amazfit Helio Ring в титановом корпусе с водозащитой 10 ATM и без платной подписки. Также среди представленных моделей — устройства RingConn. В RingConn Gen 3 предусмотрены вибрационные уведомления, оценка состояния сосудов и до 14 дней работы без подзарядки.
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