AliExpress: самая популярная носимая электроника лета 2026 года в России

Умные очки резко набрали популярность у россиян

Носимая электроника

Команда AliExpress СНГ представила рейтинг наиболее востребованных носимых устройств по итогам второго квартала 2026 года. В основу списка вошло количество проданных гаджетов. Лидером категории остаются умные часы, однако заметнее всего за год вырос интерес к устройствам новых форматов.

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Источник изображения: Blackview

Продажи умных очков увеличились на 739%. Особенно востребованы модели с ИИ-помощниками. Умные кольца также показали существенную динамику — их продажи выросли на 221%. При этом категория пока не вошла в первую десятку по объёму покупок, но уже демонстрирует стабильный спрос. Вот как выглядит топ-10 товаров по количеству продаж:

  1. OnePlus Watch 4
  2. Amazfit Balance 2
  3. Blackview BV200
  4. Amazfit T-Rex 3 Pro
  5. Realme Watch 5
  6. Xiaomi Smart Band 10
  7. Redmi Watch 6
  8. Amazfit T-Rex 3
  9. CMF by Nothing Watch Pro 2
  10. Amazfit GTS 4 mini

Отдельно в AliExpress отмечают умные кольца — новую для маркетплейса категорию, которая пока не входит в первую десятку, но уже устойчиво продается. Лидер направления — Amazfit Helio Ring в титановом корпусе с водозащитой 10 ATM и без платной подписки. Также среди представленных моделей — устройства RingConn. В RingConn Gen 3 предусмотрены вибрационные уведомления, оценка состояния сосудов и до 14 дней работы без подзарядки.

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