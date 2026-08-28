AliExpress: самая популярная носимая электроника лета 2026 года в России

Команда AliExpress СНГ представила рейтинг наиболее востребованных носимых устройств по итогам второго квартала 2026 года. В основу списка вошло количество проданных гаджетов. Лидером категории остаются умные часы, однако заметнее всего за год вырос интерес к устройствам новых форматов.

Продажи умных очков увеличились на 739%. Особенно востребованы модели с ИИ-помощниками. Умные кольца также показали существенную динамику — их продажи выросли на 221%. При этом категория пока не вошла в первую десятку по объёму покупок, но уже демонстрирует стабильный спрос. Вот как выглядит топ-10 товаров по количеству продаж:

OnePlus Watch 4 Amazfit Balance 2 Blackview BV200 Amazfit T-Rex 3 Pro Realme Watch 5 Xiaomi Smart Band 10 Redmi Watch 6 Amazfit T-Rex 3 CMF by Nothing Watch Pro 2 Amazfit GTS 4 mini

Отдельно в AliExpress отмечают умные кольца — новую для маркетплейса категорию, которая пока не входит в первую десятку, но уже устойчиво продается. Лидер направления — Amazfit Helio Ring в титановом корпусе с водозащитой 10 ATM и без платной подписки. Также среди представленных моделей — устройства RingConn. В RingConn Gen 3 предусмотрены вибрационные уведомления, оценка состояния сосудов и до 14 дней работы без подзарядки.