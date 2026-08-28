Microsoft выпустила большое обновление Windows 11 26H2

Большое обновление Windows 11 26H2 с номером сборки 26300.9278 сегодня стало доступно участникам канала Release Preview Channel. Это означает, что финальная общедоступная версия уже не за горами.

Обычно выпуск в Release Preview Channel является одним из последних этапов перед полноценным запуском. В данном случае даты нет, но релиз ожидается до конца текущего года.

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В отличие от некоторых более ранних версий Windows 11, 26H2 не является полной заменой для ПК, уже работающих под управлением Windows 11 24H2 или 25H2. Microsoft распространяет её в виде пакета активации, поскольку все три версии используют одну и ту же ветку обслуживания. Поэтому функции распространяются через регулярные ежемесячные обновления и активируются в зависимости от версии Windows.

В том числе это означает, что некоторые функции, которые будут частью 26H2, уже доступны для более старых версий. К примеру, перемещение Панели задач или изменение размера меню «Пуск».

Windows 11 26H2 использует ту же ветку, что и 24H2 и 25H2, но при этом не ту же, что 26H1. Последняя была разработана на основе другого ядра Windows для нового оборудования. В первую очередь чипов линейки Snapdragon X2. В итоге устройства с 26H1 не могут быть напрямую обновлены до 26H2.

