5200 мАч, 120 Гц, IP69 — всего 170 долларов. Представлен Tecno Spark Go 3 Pro

Tecno представила Spark Go 3 Pro — новая модель доступной линейки Spark вышла спустя семь месяцев после Spark Go 3. Производитель раскрыл далеко не все характеристики устройства, но цены известны: 4/64 ГБ — 170 долларов, 4/128 ГБ — 180 долларов.

Смартфон получил экран с диагональю 6,78 дюйма и кадровой частотой 120 Гц. Tecno не сообщила разрешение и яркость экрана, модель однокристальной системы и параметры камер. Зато известны емкость батареи и мощность зарядки —5200 мА·ч и 15 Вт соответственно. Смартфон получил стереодинамики, ИК-излучатель и защиту IP69.