Теперь можно взять диск с игрой и создать из него цифровую копию. Xbox запускает соответствующую программу для игр Xbox One или Xbox Series

Компания Microsoft представила ту самую функцию оцифровки дисковых копий, о которой ранее ходили слухи. Никакого своего названия она не получила, а опробовать её уже с 31 августа смогут участники программы Xbox Insider.

Суть весьма проста. Пользователь вставляет диск с игрой в консоль линейки Xbox One или Xbox Series, а система создаёт для соответствующей игры цифровой ключ и привязывает его к учётной записи, с которой была проведена процедура. С этого момента у пользователя есть соответствующая цифровая копия игры. Точнее, возможность эту цифровую копию бесплатно установить на приставку.

Фото Xbox

Если отдать диск кому-то другому и провести такую же процедуру, копия будет отвязана от первой учётной записи и привязана к новой. При этом просто дать диск другу, чтобы он мог поиграть без создания цифровой копии, всё ещё можно. Это на изначальную цифровую копию никак не повлияет.

Компания говорит, что большинство дисков для упомянутых поколений консолей поддерживают новую функцию. Там же сказано, что они начинают с тысяч игр и будут продолжать расширять список.

Напомним, согласно имеющимся слухам, новая консоль Xbox, как и конкурирующая PlayStation 6, не будет иметь дисковода.

