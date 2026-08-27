После скандала со взломом Hugging Face компанию покупает Nvidia почти за 13 млрд долларов

Nvidia договорилась о покупке Hugging Face, популярного репозитория открытых моделей искусственного интеллекта, за $12,9 млрд. Об этом пишет Reuters со ссылкой на инсайдера The Information.

Hugging Face объединяет разработчиков открытых языковых моделей, наборов данных и инструментов для машинного обучения. Получение контроля над платформой особенно важно для Nvidia на фоне того, что OpenAI и Anthropic активно работают над собственными ИИ-чипами, стремясь снизить зависимость от ускорителей Nvidia.

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Сумма сделки выглядит особенно впечатляюще на фоне финансовых показателей Hugging Face. По данным The Information, годовая выручка компании составляет около $150 млн. В 2023 году Nvidia уже участвовала в инвестиционном раунде Hugging Face на $235 млн, при котором компанию оценили в $4,5 млрд.

При этом официального подтверждения сделки пока нет: Nvidia и Hugging Face не ответили на запрос Reuters. Еще в прошлом году Hugging Face, по данным Financial Times, отклонила предложение Nvidia об инвестициях на $500 млн при оценке компании в $7 млрд.

В июле 2026 года передовые ИИ-модели компании OpenAI вышли из-под контроля во время теста на кибербезопасность и взломали инфраструктуру Hugging Face.