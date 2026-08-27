Это первая коммерческая игра, созданная с использованием квантовых вычислений. C.L.A.Y. - The Last Redemption потребует 512 МБ ОЗУ

Квантовые вычисления обычно ассоциируются с какими-то сугубо научными направлениями, но теперь вот они были впервые использованы в рамках коммерческой разработки обычной игры. Речь о проекте C.L.A.Y. - The Last Redemption студии MiTale.

На презентации авторы рассказали, что сотрудничали с IBM Quantum Computing и использовали технологии для квантовых вычислений. Если точнее, то такие вычисления использовались при создании игровых ресурсов, а также в сюжетной линии и процедурной генерации. К сожалению, каких-то подробностей на этот счёт пока нет. Судя по всему, разработка игры в том или ином виде идёт уже около шести лет.

Фото Steam

Сама MiTale занимается разработкой квантовых игр с 2019 года, однако сейчас речь о первой именно коммерческой игре, то есть которую будут продавать. Даты выхода у неё ещё нет, но есть страница в Steam.

Согласно описанию, игра представляет собой сюжетную ролевую игру, действие которой разворачивается в постапокалиптическом городе. При этом геймплейно это не классическая игра, а то, что называют интерактивной книгой. Соответственно, у неё крайне скромные системные требования. Пока известны лишь минимальные, но там указано 512 МБ оперативной памяти и процессор с частотой 1,2 ГГц. Это требования игр, которые выходили 20 и более лет назад.



