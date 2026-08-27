Xiaomi выпустила умную вытяжку Mijia за 300 долларов с двойным всасыванием и ИИ

Вытяжка сама определяет сопротивление вентиляции и регулирует мощность

Xiaomi начала продажи умной кухонной вытяжки Mijia Smart Range Hood 3 с комбинированной системой верхнего и бокового всасывания. Новинка получила инверторный двигатель, автоматическую регулировку мощности, управление жестами и функцию самоочистки. Стартовая цена в Китае составляет 1999 юаней — примерно 300 долларов.

Главная особенность модели — двойная схема забора воздуха. Боковой канал улавливает дым и испарения непосредственно возле посуды, а расположенная сверху 24-дюймовая направляющая пластина отвечает за сбор загрязнённого воздуха с большей площади.

Производительность вытяжки достигает 30 м³/мин в максимальном режиме, рассчитанном на интенсивную жарку. За работу отвечает инверторный двигатель с увеличенной на 24% крыльчаткой.

Mijia Smart Range Hood 3 получила интеллектуальный режим AI Cruise. Система анализирует сопротивление в общем вентиляционном канале здания и автоматически регулирует работу двигателя. Максимальное статическое давление достигает 1400 Па. По задумке Xiaomi, автоматика должна обеспечивать стабильную тягу на разных этажах и предотвращать обратное проникновение запахов и дыма из вентиляции.

Вытяжка может взаимодействовать с совместимой варочной панелью. При включении плиты она автоматически запускается и начинает удалять дым. Управлять основными функциями также можно без прикосновений: встроенные датчики распознают движения руки и позволяют включать или выключать устройство и менять скорость вентилятора. Это помогает не пачкать панель жирными руками во время готовки.

Для снижения шума Xiaomi применила четырёхступенчатую систему, включающую оптимизацию двигателя, закруглённую конструкцию воздушного канала, увеличенную крыльчатку и два слоя звукопоглощающего материала. Заявленный уровень шума в максимальном режиме составляет 58 дБ(А).

Предусмотрена и автоматическая очистка. Крыльчатка покрыта олеофобным материалом, а специальный режим раскручивает вентилятор на высокой скорости, помогая удалять накопившийся внутри жир без ручной разборки.

Корпус выполнен из металла в сером цвете. Размеры составляют 895 × 375 × 887 мм, масса — 27 кг. Благодаря глубине 375 мм вытяжку можно устанавливать практически заподлицо со многими кухонными шкафами. Передняя панель выполнена из стекла с нанопокрытием, облегчающим очистку от масла и загрязнений.