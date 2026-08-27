Представлены часы Citizen Promaster Skyhawk

Новая модель создана в сотрудничестве с британской пилотажной группой Red Arrows и сочетает классические стрелки с цифровыми экранами, предлагая набор инструментов для авиации, путешествий и точного измерения времени.

Лимитированные Citizen Red Arrows Promaster Skyhawk JV2007-52E получили 43-миллиметровый корпус из нержавеющей стали с чёрным ионным покрытием и браслет из того же материала. Циферблат защищён сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, а сверху установлен вращающийся безель с логарифмической линейкой. Она позволяет выполнять различные расчёты, включая оценку расстояния и расхода топлива.

Чёрный циферблат дополнен белыми и красными элементами. Гибридная конструкция объединяет механические стрелки и цифровые дисплеи. Часы поддерживают радиосинхронизацию атомного времени, мировое время и вечный календарь. Также предусмотрены будильник, таймер обратного отсчёта на 99 минут и хронограф с точностью до 1/100 секунды, способный измерять интервалы до 24 часов.

Несмотря на авиационную направленность, модель получила водонепроницаемость до 200 метров. Citizen выпустит всего 9999 экземпляров по всему миру. В Великобритании часы уже доступны за £695.