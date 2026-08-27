BenQ придумала необычное решение для iMac и двух мониторов: новые лампы не будут мешать камерам и экранам

iScreenBar для современных iMac и ScreenBar Max для широких столов с двумя мониторами

Компания BenQ представила сразу две световые панели ScreenBar, каждая из которых рассчитана на конкретный рабочий сценарий — iScreenBar для современных iMac и ScreenBar Max для широких столов с двумя мониторами.

iScreenBar предназначена для iMac 2021 года и новее. Вместо обычного зажима BenQ использовала магнитное крепление, которое фиксируется с обратной стороны компьютера и не перекрывает камеру или микрофоны. Корпус выполнен из цельного алюминия, а управление осуществляется через стеклянную сенсорную панель. Лампа подключается к USB-C iMac и благодаря асимметричной оптике освещает стол, не создавая бликов на экране.

За автоматическое включение отвечает датчик присутствия, а сенсор освещённости самостоятельно регулирует яркость. Через приложение для macOS можно создавать профили для разных программ. Есть и специальный режим видеозвонков, уменьшающий блики на веб-камере.

ScreenBar Max рассчитана на рабочие места с двумя мониторами. Это высокая настольная лампа с креплением к столу, регулируемая по высоте в диапазоне 21,6–27,9 дюйма и с выдвижной направляющей. Она формирует широкое равномерное освещение, а дополнительная подсветка сзади снижает контраст между яркими мониторами и тёмной комнатой.

Цена iScreenBar — $189, ScreenBar Max — $289.