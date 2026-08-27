Такие ракеты SpaceX запускает очень редко: Falcon Heavy готов отправить в космос новейший телескоп Nancy Grace Roman

Новая обсерватория NASA Nancy Grace Roman уже установлена на ракету

SpaceX показала Falcon Heavy внутри ангара на площадке 39A Космического центра Кеннеди, где на ракету установили телескоп Nancy Grace Roman.

Запуск намечен не ранее 30 августа 2026 года. После выхода в космос аппарат направится к точке L2 системы Солнце — Земля, где проведёт основную пятилетнюю научную миссию.

Roman оснащён зеркалом диаметром 2,4 метра и широкоугольным инструментом, поле зрения которого примерно в 100 раз превышает возможности Hubble. Благодаря этому телескоп сможет быстро исследовать огромные участки неба и изучать миллиарды галактик.

Главные задачи миссии связаны с поиском природы тёмной энергии и исследованием эволюции Вселенной. Кроме того, Nancy Grace Roman займётся поиском экзопланет методом гравитационного микролинзирования. Коронаграф позволит непосредственно изучать некоторые планеты возле других звёзд.

После запуска Nancy Grace Roman станет следующей крупной астрофизической обсерваторией NASA и дополнит возможности уже работающих космических телескопов.