OpenAI завершила предтренировку модели Bel с более чем 10 трлн параметров

Согласно данным инсайдера Leo (@synthwavedd), компания OpenAI завершила следующий предтренировочный этап новой гигантской ИИ-модели под кодовым именем Bel с более чем 10 трлн параметров.

Это преемница модели Doug, которая должна стать основой для GPT-6. Bel, в свою очередь, будет основой для моделей, которые придут после GPT-6. Возможно, Bel сможет стать первой моделью для ИИ уровня, близкого к пресловутому AGI.

OpenAI недавно завершила свой следующий предтренировочный этап, кодовое название «Bel» — преемник «Doug», который ожидается в качестве базы для Astra и GPT-6 (с дальнейшим RL).

Bel — это гигантская предтренировка с >10T общими параметрами, схожая по размеру с GPT-4.5. OpenAI ожидают, что она станет базой пост-GPT-6, а потенциально даже основой для модели на пороге AGI.

Всё это вызывает беспокойство у Anthropic. OpenAI считают, что Anthropic не подготовили адекватного ответа на Astra к публичному запуску, и, насколько я понимаю, они правы — в основном из-за ограничений по вычислительным ресурсам Anthropic готовятся к тому, что остаток года пройдёт в пользу OpenAI, но думают, что вернутся на вершину в начале следующего года.