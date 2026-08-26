WhatsApp усиливает безопасность: больше ключей доступа и защита от неизвестных звонков

Более 1 миллиарда человек уже используют ключ доступа

Команда популярного мессенджера WhatsApp представила несколько обновлений, направленных на повышение безопасности аккаунтов и защиту пользователей от нежелательных звонков. Изменения затронули ключи доступа, двухэтапную проверку и вызовы с неизвестных номеров.

Теперь к одной учетной записи можно привязать несколько ключей доступа. Такой способ авторизации позволяет входить в аккаунт с помощью отпечатка пальца, распознавания лица или блокировки экрана устройства без SMS-кодов. Это особенно удобно для пользователей, которые используют смартфоны на разных платформах. Настройка доступна в разделе «Настройки» => «Аккаунт» => «Ключи доступа».

Также WhatsApp расширил возможности двухэтапной проверки. Вместо обязательного шестизначного PIN-кода пользователи могут установить полноценный пароль с буквами, цифрами и специальными символами. Это должно повысить устойчивость аккаунтов к подбору паролей и попыткам захвата.

Для Android появились дополнительные сведения при входящих звонках от неизвестных контактов. До ответа пользователь сможет увидеть код страны номера и информацию об общих группах с вызывающим абонентом. Такие данные помогут оценить звонок и распознать потенциально нежелательный вызов.