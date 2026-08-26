Грядущая игра Gears of War: E-Day станет первой на движке Unreal Engine 5, которая получит технологию RTX Mega Geometry

Но не самой первой на рынке в целом

Компания Nvidia рассказала, что в грядущей игре Gears of War: E-Day впервые для проектов на основе Unreal Engine 5 будет внедрена технология RTX Mega Geometry.

RTX Mega Geometry разработана для сцен с трассировкой лучей, содержащих гораздо больше геометрических деталей, чем те, с которыми хорошо справляются традиционные конвейеры обработки. Сама Nvidia говорит, что эта технология ускоряет построение BVH-моделей для кластерных геометрических систем, позволяя создавать гораздо больше треугольников с трассировкой лучей и повышая производительность при высоких нагрузках. Если упростить, технология призвана помочь трассировке лучей лучше масштабироваться в условиях плотной среды современных игр.

Если говорить конкретно о Gears of War: E-Day, технология призвана улучшить трассировку лучей в системе виртуализированной геометрии Nanite.

Фото Nvidia

При включении RTX Mega Geometry элементы наночастиц в сцене отображаются с полной детализацией с помощью трассировки лучей, что позволяет создавать точные тени на крупных игровых элементах, а также отображать точные тени от трассировки лучей на камнях и обломках, что в противном случае было бы некорректно или отсутствовало.

Первой игрой, которая получила поддержку RTX Mega Geometry, стала Alan Wake 2, но она опирается на собственный движок Remedi. Также её получит грядущая новая игра этой же студии (Control Resonant), а ещё она заявлена для The Witcher 4.

Gears of War: E-Day выйдет на ПК и Xbox 6 октября. Недавно разработчики запускали открытое бета-тестирование мультиплеерного режима, которое показало, что проект весьма и весьма требовательный.



