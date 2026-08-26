Ростех ускоряет создание двигателя НК-3 для новой российской ракеты «Воронеж»

Разработка и испытания нового жидкостного ракетного двигателя НК-3 для сверхлёгкой ракеты-носителя «Воронеж» могут занять около трёх лет. Об этом на форуме «Технопром-2026» сообщил представитель Объединённой двигателестроительной корпорации Павел Чупин.

Сейчас проект находится на стадии подготовки рабочей конструкторской документации. В ОДК рассчитывают завершить этот этап в течение года, после чего начнётся изготовление первых опытных экземпляров НК-3 и их натурные демонстрационные испытания.

Весь цикл планируется провести максимально быстро — ориентировочно за три года. Наиболее продолжительным этапом станет подтверждение расчётных характеристик двигателя: для этого потребуется провести целую серию испытаний в различных режимах.

НК-3 представляет собой новый жидкостный двигатель тягой 4,5 тонны, создаваемый специально для сверхлёгкого класса ракет.

Первая ступень перспективной ракеты «Воронеж» получит связку сразу из 12 НК-3. Ещё один двигатель установят на второй ступени. Силовые установки обеих ступеней постараются максимально унифицировать, чтобы упростить производство и снизить стоимость ракеты.

Космическая версия НК-3 для второй ступени будет отличаться высотным соплом и возможностью двукратного запуска. Повторное включение позволит точнее формировать требуемую орбиту и должно расширить возможности носителя при выводе спутников.

«Воронеж» создаётся для запуска малых спутников.