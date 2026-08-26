«Квантовый» смартфон Samsung с защитой IP68, Exynos 1680 и обновлениями в течение 6 лет. Представлен Galaxy Quantum 7

Samsung представила в Южной Корее смартфон Galaxy Quantum 7. Устройство предложено в версии 8/128 ГБ, цена — $520.

Galaxy Quantum 7 оснащён 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED Plus с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц. В основе аппаратной платформы лежит SoC Samsung Exynos 1680.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч. Основная камера представлена тремя модулями. Главный — с 50-мегапиксельным сенсором, разрешение остальных — 12 и 5 Мп. Фронтальная камера 12-мегапиксельная.

Смартфон работает на One UI 8.5 и получил набор Awesome Intelligence. Среди функций — Circle to Search, удаление нежелательных объектов с фотографий при помощи ИИ, Best Face для выбора наиболее удачных лиц на групповых снимках и автоматические рекомендации по редактированию. Устройство поддерживает фирменную систему безопасности Samsung Knox Vault. Есть защита от воды и пыли — в соответствии со степенью IP68. Samsung обещает для Galaxy Quantum 7 до шести крупных обновлений Android и шесть лет обновлений безопасности.

По сути, Galaxy Quantum 7 — это тот же Galaxy A57 5G, но только для домашнего рынка.