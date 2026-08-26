Сокет AM5 примет ещё как минимум две новых линейки процессоров Ryzen. AMD раскрыла подробности о поддеркжке

Компания AMD подтвердила совместимость сразу двух линеек будущих процессоров на архитектуре Zen 6 с сокетом AM5. Это будут Medusa1 и Olympic Ridge.

Olympic Ridge будут представлять собой основную настольную линейку Ryzen, при этом мы пока вообще не знаем, как она будет называться. Если компания продолжит именовать процессоры, как обычно, то это должна быть линейка Ryzen 10000, но маркетологи вполне могут решить обновить названия. Предыдущие утечки предполагали до 12 ядер Zen 6 на каждый чиплет и конфигурации от 6 до 24 ядер.

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С Medusa1 всё немного интереснее. Они фигурируют в документах AMD и как модели в исполнении AM5, и как модели в исполнении FP10. То есть это будут как мобильные, так и настольные процессоры. Вероятнее всего, изначально они выйдут в мобильном сегменте, а затем появятся в виде APU Ryzen G в настольном.

Ожидается, что новые процессоры выйдут в начале следующего года. Конкурировать они будут с новейшими Intel Nova Lake, и потенциально это может быть самое сильное противостояние последних лет, учитывая, что решения Intel будут иметь до 52 ядер, а некоторые модели предложат 144 либо даже 288 МБ кеш-памяти.



