«Аэрофлот» будет принимать оплату в цифровых рублях

Уже с 1 сентября — и на сайте, и в офисе

Пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что авиакомпания начнёт приём оплаты цифровыми рублями уже с 1 сентября 2026 года. Пассажиры смогут оплачивать авиабилеты новой формой национальной валюты с помощью QR-кода: как на сайте, так и в офисах продаж авиакомпании.

При оплате на сайте «Аэрофлота» на странице появится отдельный способ — «Цифровой рубль». При выборе этого способа моментально сгенерируется QR-код, который пассажир может отсканировать в приложении своего банка, поддерживающего цифровой рубль. Оплата из кошелька подтверждается на платформе Банка России. Списание проходит онлайн, далее оформляется билет, а пассажир получит чек на электронную почту.

При покупке билета в офисах «Аэрофлота» QR-код для оплаты цифровым рублём отобразится на кассовых терминалах. Схема оплаты такая же, как на сайте: универсальный платёжный код необходимо отсканировать через банковское приложение, в котором открыт счёт в национальной цифровой валюте. Далее клиент подтверждает оплату из кошелька на платформе Банка России и билет оформляется.

Мы уже рассказывали, что массовое внедрение цифрового рубля начнётся с 1 сентября 2026 года в соответствии с принятым законом. Тогда же крупнейшие банки должны обеспечить клиентам возможность открывать счета и проводить операции. На днях мы писали о том, что с 1 сентября Wildberries и Ozon добавят возможность оплачивать покупки цифровыми рублями.