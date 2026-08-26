Конкурент Telegram и Max? Wildberries запустила собственный мессенджер — WB Chat

Он уже доступен для загрузки всем желающим

Wildberries открыла доступ к собственному мессенджеру WB Chat для всех пользователей. WB Chat уже доступен для скачивания в Google Play, App Store и RuStore, а также имеет полноценную веб-версию для работы через браузер.

Изображение сгенерировано ChatGPT Источник изображения: ChatGPT

Войти в WB Chat можно через единый аккаунт WB ID. По интерфейсу приложение напоминает привычные мессенджеры: есть отдельные вкладки для всех диалогов, личных чатов, групп и каналов. Пользователи могут создавать как групповые беседы, так и собственные публичные или тематические каналы.

Мессенджер поддерживает отправку фотографий и видео, ответы на сообщения, пересылку, пользовательские статусы, «Избранное» и сортировку переписок по папкам. Навигация вынесена на нижнюю плавающую панель с разделами чатов, профиля и настроек.

Одной из самых интересных функций стала автоматическая расшифровка голосовых сообщений. Достаточно нажать отдельную кнопку рядом с аудио, после чего его содержимое мгновенно преобразуется в текст.

У каждого пользователя есть аватар, имя, статус и уникальный никнейм.

В Google Play издателем указана компания WB FZE, зарегистрированная в свободной экономической зоне Хамрия в эмирате Шарджа (ОАЭ). На момент обнаружения приложение насчитывало более тысячи установок и имело рейтинг 2,5 из 5 по 27 отзывам. Разработчики предупреждают, что из-за статуса бета-версии пользователи могут столкнуться с ошибками и нестабильной работой.

О создании собственного мессенджера Wildberries сообщала и ранее. Компания регистрировала связанные с проектом домены, а глава Wildberries Татьяна Ким рассказывала о внутреннем тестировании сервиса. После запуска в России WB Chat планируют вывести и на зарубежные рынки.