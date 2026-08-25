При переходе Intel на унифицированные процессорные ядра компания не вернётся к Hyper-Threading

Компания Intel, похоже, в будущем действительно откажется от разделения на большие и малые ядра, перейдя на некие унифицированные ядра. Согласно свежим данным SiliconFly, при этом компания не вернёт технологию Hyper-Threading в потребительские процессоры.

Как сообщается, эти самые унифицированные ядра не будут поддерживать гиперпоточность, как её нет сейчас в последних актуальных потребительских CPU.

Создано Gemini

При этом Hyper-Threading есть и останется в серверных процессорах, то есть, видимо, архитектурно они будут полностью отличаться от потребительских на уровне ядер. AMD при этом пока что не отказывается от SMT ни в каких процессорах, но неясно, изменится ли что-то в будущем.

Напомним, ранние утечки говорят, что унифицированные ядра получат процессоры Titan Lake, которые выйдут после Razer Lake, которые ожидаются после грядущих Nova Lake.