Представлен новый мини-ПК Asus Dawn

Для беспроводной связи предусмотрены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2

Asus расширила линейку компактных компьютеров Dawn новой конфигурацией с процессором Intel Core i5-13500H, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и SSD на 512 ГБ.

Мини-ПК получил корпус размером 128,4 × 128,4 × 40,5 мм с матовой отделкой. Установленный Core i5-13500H имеет 12 ядер и 16 потоков.

Для беспроводной связи предусмотрены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Набор разъемов включает два USB-A 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 1 и 3,5-мм аудиовыход на передней панели. Сзади расположены два USB-A 3.2 Gen 1, два HDMI, два RJ45 Ethernet и DisplayPort 1.2.

Цена новинки в Китае составляет 3999 юаней, а с учетом государственных субсидий в некоторых регионах она снижается до 3229 юаней.